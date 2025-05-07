طريقة عمل الثومية السورية الأصلية بمكونات بسيطة

طريقة عمل الثومية، الثومية من أشهر الصوصات الشامية التى تقدم بجانب اللحوم المختلفة خاصة الشاورما وهى عبارة عن صوص أبيض ذات قوام كريمي غنى بالثوم.

وطريقة عمل الثومية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة، لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الثومية.

مكونات عمل الثومية:-

4 فصوص ثوم مهروسة

نصف كوب زيت نباتي (يمكن استخدام زيت دوار الشمس)

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ماء بارد

رشة ملح

طريقة عمل الثومية:-

في الخلاط، ضعي الثوم مع رشة الملح وابدئي في طحنه حتى يصبح ناعم جدا.

أضيفي عصير الليمون والخل والماء واخلطي قليلا.

أثناء تشغيل الخلاط، أضيفي الزيت تدريجيًا على شكل خيط رفيع جدا حتى تحصلي على قوام كريمي ومتماسك.

تأكدي من أن الخلط مستمر أثناء إضافة الزيت لضمان تماسك الخليط.

بعد الانتهاء، ضعي الثومية في وعاء زجاجي واحفظيها في الثلاجة.

للحصول على نكهة أخف، يمكن تقليل كمية الثوم أو خلطه مع لبن زبادي.

يمكن استخدام محضرة الطعام بدلا من الخلاط، لكن يجب أن تكون السرعة عالية.

طريقة عمل الثومية

فوائد الثوم للصحة

والثوم من الخضروات التى لها شعبية كبيرة حيث يستخدم في الطهى، لنكهته المميزة، كما له قيمة غذائية فهو مضاد حيوي طبيعى، ومن فوائد الثوم للصحة:-

أحد أبرز فوائد الثوم على الريق هو تعزيز الجهاز المناعي، فالثوم يحتوي على مركب "الأليسين"، الذي يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، كما أن تناوله بانتظام يُمكن أن يقلل من عدد مرات الإصابة بالأمراض الموسمية.

الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي من أكثر المشاكل الصحية شيوعا.

أظهرت دراسات أن تناول الثوم على الريق يمكن أن يُسهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على القلب.

من الفوائد المهمة أيضًا أنه يُساهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، مما يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. وبالإضافة إلى ذلك.

الثوم يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد على مكافحة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة وأمراض السرطان.

الثوم كذلك يُعزز من صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على التخلص من السموم وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

قد يُستخدم أيضًا كمضاد للطفيليات والديدان المعوية، وهو ما يجعله خيارًا طبيعيًا لتنظيف الأمعاء.

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