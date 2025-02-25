الثلاثاء 25 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الثومية السورية في أقل من 10 دقائق

الثومية السوري
الثومية السوري

طريقة عمل الثومية، من أنواع السلطات السورية الشهيرة، والتي أصبحت معشوقة للمصريين، والتي تقدم مع اللحوم والفراخ، وأصبحت من السلطات التي تحاول كل ست بيت أن تتعلم طريقة عملها.

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خاصة أن طريقة عمل الثومية السورية الأصلية، سهلة التحضير، ويمكن اجادتها بكل سهولة، وتحضيرها في أقل من ربع ساعة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الثومية بالنشا السورية الأصلية، لتصنيعها بالكميات التي تريدينها لأفراد أسرتك بكل سهولة.


مكونات عمل الثومية بالنشا
 

كوب ماء
ملعقتين نشا ذرة
ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
3 ملاعق مايونيز
ملعقة كبيرة خل (يمكن الاستغناء عنها)
3 ملاعق لبن حليب
ربع كوب زيت
قليل من الملح

طريقة الثومية
طريقة الثومية

طريقة عمل الثومية بالنشا
 

أول خطوة في عمل الثومية هي صنع خليط من النشا والماء، وهو سر من اسرار نجاح الثومية، وهو ما يعطيها القوام المميز لها.
ضعي كوب من الماء في طاسة، أضيفي لها ملعقتين النشا، وقلبيهم جيدا على البارد، وعندما يمتزجا تماما، ارفعي الطاسة على نار هادئة، مع التقليب المستمر، حتى تصلي لقوام متماسك.
اتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما.
في الخلاط ضعي المكونات الأخرى، من الثوم المفروم، والمايونيز، والخل، والزيت، واللبن الحليب، ورشة الملح.
اخلطي المكونات جيدا بالخلاط، حتى يصبح قوام الخليط كريم، ويختفي الثوم تماما.
ضيفي خليط النشا والماء، بعد أن يكون قد برد تماما.
اخلطي المكونات مرة أخرى جيدا، حتى يصبح القوام متجانسا، وسيصبح لديكي ألذ ثومية، بالطريقة الأصلية السورية.

طريقة عمل سلطة الطحينة
 

سلطة الطحينة
سلطة الطحينة

طريقة عمل سلطة الطحينة، من السلطات لذيذة الطعم كما أنها بسيطة في تجهيزها، وتقدم مع الكثير من الأكلات المصرية، فنجدها دائما مع  القرنبيط المقلي المقرمش، أو الفول والطعمية، أو الكبدة بالردة، وكذلك مع المشاوي بشكل عام، ومع الأسماك كذلك.

وتبحث كل ست بيت عن طريقة عمل سلطة الطحينة، زي الجاهزة التي تقدم في المحلات، وهو ما نستعرضه لها في السطور التالية، بطريقة احترافية.

 

سر سلطة الطحينة

ضعي القليل من الطحينة في بولة عميقة، وأضيفي لها ملح وكمون، وفص ثوم مفروم، مع إضافة ملعقة خل، وامزجيهم جيدا.
ضيفي الدقيق تدريجيا، مع القليل من الماء، مع الخفق الجيد، حتى تحصلي على القوام المطلوب.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل سلطة البنجر

سلطة البنجر
سلطة البنجر

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل سلطة البنجر في دقائق معدودة.

 

مكونات سلطة البنجر:-
كوب بنجر مسلوق مكعبات
٢ فص ثوم مفروم 
١/٤ كوب بقدونس مفروم 
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة البنجر:-
تخلط المكونات معا جيدا وتقدم.

 

طريقة عمل الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانة
 

الكول سلو
الكول سلو


وتقدم الشيف داليا شبانة، طريقة عمل سلطة الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.

مكونات عمل الكول سلو:

2 كوب كرنب ابيض
كوب جزر
ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)

 

مقادير دريسينج الكول سلو

كوب مايونيز
3 ملاعق كبيرة زبادى
2 ملعقة كبيرة كريمة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة عسل أبيض
ملح وفلفل

 

خطوات عمل الكول سلو

فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.
ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.
يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب، وكلما تركتي الكول سلو في الثلاجة مدة أطول كلما كان طعمها أفضل، لأنها تمتزج بشكل أكبر مع الدريسنج، مما يجعل طعمها غنيا.
وتقدم باردة، مع الوجبات المختلفة.

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