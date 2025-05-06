طريقة عمل الكاتشب في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكاتشب فى البيت، الكاتشب من الصوصات الغربية الشهيرة التى تقدم مع النقليات ولها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الكاتشب فى البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بمكونات بسيطة وبدون مواد حافظة بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الكاتشب فى البيت.

مكونات عمل الكاتشب:

1 كيلو طماطم ناضجة ومفرومة

1 بصلة صغيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروسة

نصف كوب خل أبيض

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

رشة قرنفل مطحون (اختياري)

طريقة عمل الكاتشب فى البيت:-

في قدر كبير، توضع الطماطم مع البصل والثوم على نار متوسطة حتى تغلي وتبدأ بالتكثف، حوالي 30 دقيقة.

يهرس الخليط باستخدام الخلاط الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح ناعم.

يصفى الخليط باستخدام مصفاة ناعمة للتخلص من القشور والبذور.

يعاد الخليط المصفى إلى القدر، ويضاف إليه الخل، السكر، الملح، الفلفل، القرفة والقرنفل.

يترك على نار هادئة لمدة 30-45 دقيقة أو حتى يتكاثف ويأخذ قوام الكاتشب المعروف.

يترك ليبرد تماما، ثم يعبأ في زجاجة نظيفة ويحفظ في الثلاجة.

يمكن تخزين الكاتشب لمدة تصل إلى شهر في الثلاجة.

طريقة عمل الكاتشب فى البيت

فوائد الطماطم للصحة

والطماطم من الخضروات المهمة التى لها شهرة واسعة وقيمة غذائية عالية، ومن فوائد الطماطم:-

غنية بمضادات الأكسدة، خاصة مادة الليكوبين، التي تمنحها اللون الأحمر، وتُعد الليكوبين فعالة في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

تساعد هذه المادة في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتحسين مرونتها.

الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب والشرايين.

تناول الطماطم بانتظام يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بفضل محتواها من البوتاسيوم.

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الألياف التي تسهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم الأحماض الطبيعية الموجودة فيها في تحسين عملية الهضم وتحفيز إنتاج العصارات الهاضمة.

دعم صحة البشرة والشعر، لأن فيتامين C ومضادات الأكسدة في الطماطم تعزز إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على شباب البشرة ويمنع ظهور التجاعيد، كما يمكن استخدام عصير الطماطم موضعيًا لتقليل حب الشباب وتوحيد لون البشرة.

الطماطم ليست مجرد إضافة لذيذة إلى الأطعمة، بل هي كنز غذائي يعزز الصحة والجمال، لذلك، يُنصح بإدخالها في النظام الغذائي اليومي للحصول على أقصى فائدة منها.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الطماطم

والطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين A المهم لصحة العينين والبشرة، كما تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، والماغنيسيوم المفيد لصحة القلب والعضلات.

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