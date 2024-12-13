طريقة عمل الثومية السوري، خطواتها بسيطة ونتيجتها مضمونة

طريقة عمل الثومية السوري، من أنواع السلطات السورية، التي انتشرت في مصر مع انتشار المطاعم السورية، وأصبحت تحاول ستات البيوت المصريات تعلم طريقة عمل الثومية السوري، بنفس طعم التي تقدم في المطاعم السورية.



في السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الثومية السوري بالنشا، بالوصفة الأصلية، التي تقدم في المطاعم مع أشهر الأكلات السورية، حتى يمكنك تقديمها لأفراد الأسرة.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الثومية السوري بالنشا الأصلية، لتصنيعها بالكميات التي تريدينها لأفراد أسرتك بكل سهولة.

مكونات عمل الثومية السوري بالنشا

كوب ماء

ملعقتين كبيرتين نشا ذرة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

3 ملاعق مايونيز

ملعقة كبيرة خل (يمكن الاستغناء عنها)

3 ملاعق لبن حليب

ربع كوب زيت

قليل من الملح

قليل من الملح

الثومية

خطوات عمل الثومية السوري بالنشا



أول خطوة في عمل الثومية هي صنع خليط من النشا والماء، وهو سر من اسرار نجاح الثومية، وهو ما يعطيها القوام المميز لها.

ضعي كوب من الماء في طاسة، أضيفي لها ملعقتين النشا، وقلبيهم جيدا على البارد، وعندما يمتزجا تماما، ارفعي الطاسة على نار هادئة، مع التقليب المستمر، حتى تصلي لقوام متماسك.

اتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما.

في الخلاط ضعي المكونات الأخرى، من الثوم المفروم، والمايونيز، والخل، والزيت، واللبن الحليب، ورشة الملح.

اخلطي المكونات جيدا بالخلاط، حتى يصبح قوام الخليط كريم، ويختفي الثوم تماما.

ضيفي خليط النشا والماء، بعد أن نه قد برد تماما.

اخلطي المكونات مرة أخرى جيدا، حتى يصبح القوام متجانسا، وسيصبح لديكي ألذ ثومية، بالطريقة الأصلية السورية.

طريقة عمل صوص البيج تيستي الشهي

صوص بيج تيستي

مكونات طريقة عمل صوص البيج تيستي:-

مقدار نصف كوب من صوص كرافت ميركل

مقدار نصف كوب من المايونيز

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية البرتقالية

اللون.

مقدار ملعقة كبيرة من نكهة هاينز الحلوة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل.

مقدار حفنة من الشبت الأخضر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد ثمرة واحدة من البصل صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير:-



نقوم في تحضير طريقة عمل صوص بيج تايستي سوف يتم تقشير البصل ثم غسله وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا فيما يشبه فرمه جيدا.

يتم غسل الشبت الأخضر وفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

وفي الخلاط الكهربي يتم فرم الخيار المخلل.

وفي إناء عميق متوسط الحجم يتم وضع صوص الكرافت والمايونيز مع البصل المفروم والسكر والملح والخيار المخلل المفروم والشبت الأخضر ويتم خلطهم معا.

ثم نضيف باقي المكونات الخل ونكهة هاينز مع صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية مع الكاتشب ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ثم يتم وضع الإناء في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتجانس جميع المكونات.

طريقة عمل صوص الرانش الشهير

المقادير

- الثوم: فضان

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس: ربع كوب طازج ومفروم ناعم جدًا

- المايونيز: كوب

لبن زبادي: نصف كوب

الخل الأبيض: ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1 افرمي الثوم ناعم واخلطيه مع الملح ثم دقيه حتى يصبح كالمعجون.

2. اخلطي الثوم مع البقدونس المفروم.

3. اخلطي المايونيز مع اللبن والخل.

4. أضيفي الثوم والبقدونس وحركي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.

5. احفظي الخليط في مرطبان محكم بالثلاجة واستخدميه للسلطات أو

تغميسة حسب الرغبة.

طريقة عمل صوص الشيدر الشهير



المكونات

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب حليب كامل الدسم

جبنة شيدر مبشورة حوالي 1.5 كوب)

1/4 ملعقة صغيرة ملح 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

الطريقة خطوة بخطوة

ابدأ بوضع 2 ملعقة كبيرة زبدة و2 ملعقة كبيرة دقيق في وعاء صغير. سخني الدقيق والزبدة على نار متوسطة واخفقيهما معًا حتى تصبح رغوية. استمر في الخفق لمدة 60 ثانية. هذا الخليطهو ما سيثخن الصلصة. دع المزيج يطبخ لمدة 60 ثانية ليحمص الدقيق قليلًا ويتخلص من نكهة الدقيق الخام، لكن مع الاحتفاظ بلونه الأشقر، لذلك إذا بدأ في التحول إلى اللون البني، قم بإزالته من الحرارة.

اضفي كوبًا من الحليب كامل الدسم على خيط رفيع. ارفعي الحرارة قليلًا ودعيها تغلي مع الخفق باستمرار)، يجب أن ينضج بسرعة كبيرة (حوالي دقيقة حتى لا يحترق الدقيق.

عندما يصل إلى درجة الغليان ينضج الحليب. عندما تكون سميكة بما يكفي لتبقى بقايا المزيج في الملعقة، أطفئ الحرارة.

اضيفي حوالي 1.5 كوب شيدر مقطع قطع صغيرة، أضيفيه بالتدريج في كل مرة، حتى تذوب في الصلصة. إذا لزم الأمر، ضع القدر مرة أخرى فوق نار منخفضة لمساعدته على الذوبان، ولكن الحرارة المتبقية يجب أن تؤدي العمل. لهذا حاولي ذوبان الجبن على درجة حرارة المزيج فقط في حالة عدمذوبانها ضعيها على نار مهيلة.

في الأخير أضيفي التوابل, ثم اخلطي كل المكونات كلها جيدًا.

قدميها مع المشويات والمأكولات الإيطالية بالصحة والعافية.





طريقة وخطوات عمل الماسترد صوص:

المقادير:

المايونيز: كوب ونصف

- الماسترد: ربع كوب

- العسل: نصف كوب

طريقة التحضير:

1. اخلطي الماسترد مع المايونيز جيدًا في وعاء.

2. أضيفي العسل وحركي جيدًا حتى تتمازج المكونات.

3. قدمي صلصة الماسترد بالعسل مع الدجاج المشوي أو المقلي أو الستيك، حسب الرغبة.

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