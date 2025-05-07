الأربعاء 07 مايو 2025
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لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات وتحطم 11 مركبة جديدة بالقطامية (فيديو)

لحظة اصطدام شاحنة
لحظة اصطدام شاحنة بمعرض سيارات، فيتو

لحظة اصطدام تريلا بمعرض سيارات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يكشف لحظة اصطدام  سيارة نقل بمعرض سيارات شهير في ميدان محمد زكي بالقطامية، وتحول عدد من السيارات الجديدة "الزيرو" إلى حطام "خردة". 

اصطدام مروع لـ تريلا بمعرض السيارات

ويظهر الفيديو لحظة الاصطدام المروع للشاحنة "التريلا" بمعرض السيارات، وتدمير 11 سيارة جديدة كانت داخل المعرض، وتحولت السيارات "الزيرو" نتيجة الاصطدام إلى كتل من الحديد "الخردة"، في أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة القطامية. 

 

تحطم 11 سيارة جديدة في اصطدام تريلا بمعرض سيارات، فيتو
تحطم 11 سيارة جديدة في اصطدام تريلا بمعرض سيارات، فيتو

جدير بالذكر أن منطقة القطامية، شهدت صباح اليوم الأربعاء، حادث مروع عندما اصطدمت شاحنة "تريلا" بأحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة القطامية، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتحطم 11 سيارة جديدة بالمعرض، نتيجة اصطدام الشاحنة بالمعرض. 

الأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، وأفاد البلاغ بوقوع حادث تصادم بمنطقة القطامية، حيث اصطدمت سيارة نقل "تريلا" بمعرض سيارات، ما أسفر عن إصابة شخصين وتحطم عدد كبير من السيارات داخل المعرض. 

وفور تلقى البلاغ انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمعرض تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

حريق يلتهم سيارة تريلا دون إصابات بالطريق الإقليمي

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