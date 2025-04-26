حريق يلتهم سيارة تريلا دون إصابات بالطريق الإقليمي

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في تريلا أعلى الطريق الإقليمي.

حريق سيارة تريلا بالطريق الإقليمي

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من سيارة نقل ثقيل، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

تمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قياسي، ومنعت امتداد النيران إلى السيارات المجاورة أو الحمولات الأخرى، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية المختصة.

أكدت المعاينة المبدئية أن الحريق أسفر عن تلفيات كبيرة في جسم السيارة، بينما لم تسفر الواقعة عن أية إصابات سواء لقائد المركبة أو المارة.

وتجري الجهات المعنية الفحص اللازم للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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