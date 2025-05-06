إطلاق أعيرة نارية صوب معرض سيارات في مدينة نصر والأمن يكشف التفاصيل

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة خاصة بأحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

إطلاق أعيرة نارية صوب معرض سيارة فى مدينة نصر.. والأمن يكشف التفاصيل

كشف ملابسات إطلاق نار على سيارة بمدينة نصر وضبط مرتكبي الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق نار أمام أحد العقارات بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث تم التقابل مع مالك معرض يقع بالعقار ذاته، والذي أفاد بأنه أثناء تواجده بالمعرض فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارته الخاصة، المتوقفة أمام المعرض، مما أدى لحدوث تلفيات بها نتيجة طلقات خرطوش، ثم فر هاربًا على دراجة نارية يقودها شخص آخر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة – وتبين أنها مملوكة لأحدهما – بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما، اعترف أحد المتهمين بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، لاعتقاده بأن المجني عليه حصل على صور خاصة بأسرته من هاتفه المحمول، ما دفعه لارتكاب الواقعة، مستعينًا بالمتهم الثاني لقيادة الدراجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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