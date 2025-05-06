الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

سقوط عصابة سرقة مولدات أبراج الاتصالات في التجمع الخامس

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بمنطقة التجمع الخامس.


سرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بالتجمع

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بدائرة القسم.

 

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وطلقتين.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المولد المُسروق لدى أحد عملائهم "سيئ النية"، يعمل مقاولًا ومقيمًا بدائرة القسم، حيث تم ضبطه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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