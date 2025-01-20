الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة

وجه الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك التهنئة لجميع الاتحادات الرياضية بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح والمساهمة في النهوض بالرياضة المصرية.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، في مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قائلًا: "هدفنا منذ تولي المسؤولية هو إعادة العلاقات الجيدة بكل الاتحادات الرياضية، وتعلمنا أن دعم الاتحادات أمر مهم جدًا، ونعدكم باسم نادي الزمالك أننا سندعم أي قرار لمصلحة مصر والرياضة المصرية".

وواصل لبيب قائلًا: "سعيد باختيارات الجمعية العمومية الصائبة للاتحادات الرياضية، ولابد من وجود علاقات قوية بين الاتحادات الرياضية والأندية من أجل مصلحة الرياضة المصرية، وسنحاول تطبيق سياسة الاتحادات من الناحية الرياضية وطرق اللعب لمصلحة المنتخبات الوطنية".

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