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الأعلى لتنظيم الإعلام يعدل موعد بث مباريات كرة القدم الدولية للمنتخب والنوادي المصرية

خالد عبد العزيز عضو
خالد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 98 تابع (أ)، الصادر في 4 مايو 2025، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 21 لسنة 2025، بشأن تعديل موعد بث مباريات كرة القدم الدولية بمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، والأندية المصرية.

-ونص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته الأولى على "تعديل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 28 لسنة 2024، بإضافة فقرة بنهاية المادة، نصها على النحو التالي:

كما يستثنى من تطبيق البند رقم (4) من هذه المادة الأيام التي تبدأ خلالها أحد مباريات كرة القدم الدولية الساعة التاسعة مساءً وما بعدها بتوقيت القاهرة بمشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أو الأندية المصرية على النحو التالي: 

في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة 9.00 مساءً يستمر البث المباشـر حتى الساعة 12.30 صباحًا.

وفي الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة 9.30 مساءً يستمر البـث المباشـر
حتى الساعة: 1.00 صباحًا


جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعـلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 518 لسنة 2024،  بتشكيل المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لـسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضـعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام الـصادر بالقـانون 180 لسنة 2018.

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