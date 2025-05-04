وزارة الرياضة تطلق مبادرة "رد الجميل" لأصحاب المعاشات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، مبادرة إنسانية تحت عنوان “رد الجميل”، تستهدف أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالوزارة، تقديرًا لما قدموه خلال سنوات خدمتهم.

ويعد مكتب فن إدارة الحياة أحد أبرز كيانات الوزارة المعنية بتنفيذ أنشطة نوعية تهتم ببناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية.

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة “رد الجميل” لأصحاب المعاشات

تهدف مبادرة رد الجميل إلى التعبير عن امتنان المجتمع لجهود كبار السن، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالفضل، والتأكيد على أن دور الإنسان لا ينتهي بانتهاء فترة عمله، بل يمتد أثره عبر الأجيال.

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة “رد الجميل” لأصحاب المعاشات

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا عمليًا على التزام وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب فن إدارة الحياة، بتعزيز دور كبار السن في المجتمع، وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يضمن حياة كريمة تليق بمسيرتهم.



وزير الرياضة يكرم رئيس الاتحاد الدولي للسلاح

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي لـ السلاح، بمقر الوزارة، في لقاء رسمي تناول مستقبل الرياضة المصرية وسبل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للسلاح، وذلك في ضوء النجاحات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية إقليميًّا وعالميًّا.

في مستهل اللقاء، قدّم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للحسيني بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، مشيدًا بما تمثله هذه الخطوة من إنجاز وطني كبير، يعكس الثقة الدولية في الكوادر المصرية. وعلى هامش الاجتماع، كرّم وزير الشباب والرياضة عبد المنعم الحسيني، وأهداه درع الوزارة تقديرًا لمكانته ودوره الدولي.

أكد الدكتور أشرف صبحي "نحن في الوزارة نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تمكين الكفاءات المصرية في كافة المحافل، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الدولية لتطوير الرياضة بجميع أشكالها. وجود شخصية مصرية على رأس اتحاد دولي بحجم اتحاد السلاح هو دلالة على قوة الرياضة المصرية ومكانتها."

و قال الدكتور أشرف صبحي:"نؤمن بأن الرياضة قوة ناعمة ومجال استراتيجي مدعوم من القيادة السياسية، ونسعى دائمًا لتكثيف الشراكات الدولية من أجل تطوير منظومة العمل الرياضي، خاصة في الألعاب الفردية مثل السلاح، حيث تمتلك مصر فيها طاقات واعدة."

وأضاف الوزير:"لدينا استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتنظيم البطولات الدولية، خاصة في الألعاب الفردية التي تحقق فيها مصر إنجازات عالمية، والسلاح نموذج بارز لهذا النجاح."

من جانبه، أكد عبد المنعم الحسيني على قوة العلاقات بين الاتحاد الدولي ومصر، وقال:"كل ما أطلبه من الاتحاد الدولي من دعم مالي أو تقني لمصر يكون متاحًا، وهو ما يساعدنا على تحقيق خطوات ملموسة في تطوير اللعبة داخل البلاد."

من جانبه، عبّر عبد المنعم الحسيني عن سعادته بهذا التكريم، وقال:"أشكر الوزير على هذا التقدير والدعم الدائم، وأؤكد أن كل ما يطلب من الاتحاد الدولي من دعم مالي أو تقني لمصر يكون متاحًا بدون تردد. هذا يساعدنا على تنفيذ خطط تطوير شاملة لرياضة السلاح داخل مصر، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة العالمية."

وأضاف الحسيني:"مصر ستحصد 25 من إجمالي جوائز الأفضل عالميًا المقدمة من الاتحاد الدولي للسلاح، وهو رقم غير مسبوق يعكس قوة الرياضة المصرية وتفوقها الدولي. كما أن منتخب السلاح المصري يُعد الأفضل في العالم حاليًا."

وتابع: "عبد الرحمن طلبة هو الأفضل عالميًا في سلاح الشيش، بينما محمود السيد يُصنف كأفضل لاعب في العالم بسلاح السيف، وهما نموذج مشرف لأبناء مصر في المحافل الدولية."

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج مشتركة لاكتشاف المواهب، وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول آفاق التعاون الفني والتقني، وإمكانية استضافة مصر لبطولات كبرى في رياضة السلاح، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمواهب الشابة. وأكد الطرفان أهمية الشراكة المؤسسية لدفع عجلة التطوير في الرياضة المصرية على مختلف الأصعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.