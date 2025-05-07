تسيير أسطول من الطائرات إلى مصر، الطلب الروسي على أرض الأهرامات يرتفع 300% هذا الصيف

دخلت مصر قائمة أفضل 3 وجهات سياحية مبيعا في الصيف، وأعلنت إحدى شركات السياحة الروسية الكبرى عن زيادة برنامج رحلاتها.

ارتفاع الطلب على الرحلات الصيفية إلى أرض الأهرامات

ستقوم شركة FUN&SUN بتسيير أسطول من الطائرات إلى مصر خلال الصيف من 12 مدينة روسية دفعة واحدة.

وبحسب خبراء منظمي الرحلات السياحية، فإن الطلب على الرحلات الصيفية إلى أرض الأهرامات ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وهناك سببان لذلك: أولا، ظهرت في مصر العديد من الفنادق ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة. السبب الثاني هو توسيع برنامج رحلات الطيران العارض، مما يساهم في نمو عدد السياح من المناطق.

إرسال السياح لمصر من 9 مدن روسية العام الماضي

وعملت الشركة السياحية لإرسال السياح لمصر من 9 مدن روسية العام الماضي ولكن هذا الصيف، تم التخطيط بالفعل لزيارة 12 مدينة.

وتشمل المدن الجديدة في البرنامج مدن كراسنويارسك، ونوفوسيبيرسك، ونيجني نوفغورود، وتيومين.

تمديد برنامج رحلات شركة ريد وينجز إلى شرم الشيخ والغردقة حتى نهاية الموسم

وتعتزم الشركة السياحية استخدام شركات الطيران المصرية، بما في ذلك مصر للطيران، وإير كايرو، وأورال إيرلاينز، والمصرية يونيفرسال إيرلاينز.

كما تم تمديد برنامج رحلات شركة ريد وينجز إلى شرم الشيخ والغردقة حتى نهاية الموسم.

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