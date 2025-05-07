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الصحة: إغلاق عيادتي "zo skin" للجلدية والعلاج بالليزر و"diet direction" بالجيزة للعمل بدون ترخيص

عيادة دايت، فيتو
عيادة دايت، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادتي "zo skin" للجلدية والعلاج بالليزر بمول مصر، و"diet direction" بمحور 26 يوليو، للعمل بدون ترخيص، والكائنتين بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

تأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشات الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى قيام العلاج الحر بمحافظة الجيزة بحملة موسعة للمرور على العيادات، حيث تبين أن عيادة "zo skin" للجلدية تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، بالإضافة إلى عدم وجود غرفة تعقيم أوغرفة نفايات.

وأضاف عبد الغفار أنه تم ضبط جهاز ليزر غير مرخص وكميات من الأدوية داخل العيادة لحقن البوتيكس والفيلر غير معلومة المصدر، موضحًا أنه يجري التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لفحصها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه بمرور إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة على عيادة "diet direction"، تبين وجود جزء خلفي بالمكان يقدم جلسات للتخسيس، ويوجد به صناديق ممتلئة بسرنجات انسولين مستخدمة، موضحا انه يقوم بعمل جلسات التخسيس عمالة غير مؤهلة وغير حاصلين على مزاولة المهنة، كما تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص.

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وأكد زكي أنه تم غلق و"تشميع" العيادتين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

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