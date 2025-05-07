الصحة تستقدم خبيرا مصريا عالميا في زراعة الأعضاء لتدريب الكوادر الطبية ونقل الخبرات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقدام البروفيسور أحمد مصطفى كمال أحمد حلاوة، أحد أبرز خبراء زراعة الأعضاء في العالم، وذلك في الفترة من 10 إلى 25 مايو 2025، ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعليم الطبي المهني ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

نقل أحدث الخبرات العالمية في مجال زراعة الأعضاء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الطبية الدولية، وتهدف إلى نقل أحدث الخبرات العالمية في مجال زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن البروفيسور حلاوة سيقوم بمناظرة عدد من الحالات، وإجراء عمليات جراحية مجانية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش تدريبية للأطباء بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.



وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن البروفيسور حلاوة يُعد من الكوادر المتميزة عالميًا، حيث يعمل كجراح استشاري بمستشفى شيفيلد التعليمي في المملكة المتحدة، وهو أستاذ فخري بجامعة ليفربول، كما يشغل مناصب تعليمية دولية في مجال زراعة الأعضاء، ويعد سفيرًا للمنظمة الدولية لزراعة الأعضاء والجراحة الغددية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، أن الاستعدادات التنظيمية والتقنية للزيارة قد اكتملت، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز فرص التعليم المستمر، كما سيتم إطلاق حملة إعلامية مرافقة لتسليط الضوء على الحدث وأثره المهني والتعليمي.

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