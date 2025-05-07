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الصحة: تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لإدارة الموارد البشرية خطوة محورية نحو الحوكمة

ورشة العمل بوزارة
ورشة العمل بوزارة الصحة
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نظّمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تدريبية بعنوان "أهمية التواصل المؤسسي والأنظمة الإلكترونية في الارتقاء بإدارة الموارد البشرية"، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور قيادات الإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وعدد من مسؤولي نظم المعلومات ومديري الموارد البشرية بالمديريات والهيئات التابعة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنمية الكوادر البشرية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال التحول الرقمي وتبني أحدث نظم المعلومات، بما يعزز من فعالية منظومة الموارد البشرية ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أهمية تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لإدارة الموارد البشرية

وأضاف أن تطبيق النظام الإلكتروني الموحد لإدارة الموارد البشرية يعد خطوة محورية نحو الحوكمة والشفافية، ويتيح للوزارة رؤية شاملة ومحدثة حول توزيع القوى البشرية والاحتياجات الفعلية، مما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات موثوقة.

وشدد على أن التواصل المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتحسين العمل الإداري وضمان التنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن اعتماد أدوات مثل البريد الإلكتروني والمنصات الإلكترونية يسهم في تسريع تبادل المعلومات وتقليل الأخطاء، ويخفف العبء الإداري على الموظفين، مما يعزز من جودة بيئة العمل.

ومن جانبها، أشارت  منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى أن الورشة تهدف إلى دعم التواصل المؤسسي وتفعيل الاستخدام الأمثل للأنظمة الإلكترونية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو الرقمنة وتحسين كفاءة الأداء في المؤسسات العامة، منوهة إلى أن الورشة تضمنت عرضًا لأبرز التحديات والفرص في تفعيل النظام الإلكتروني (Manpower)، ونماذج ناجحة من تطبيقاته بالجهات التابعة للوزارة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أماني جيد، مدير الإدارة العامة للإحصاء والتقرير والنشر الالكتروني، أن المنظومة الإلكترونية للقوى العاملة تمثل أحد أهم أدوات دعم القرار داخل الوزارة، حيث تسهم في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للعاملين بمختلف الجهات، مضيفة أن النظام يتيح ربطًا فعالًا بين الإدارات، ويعزز من قدرة الوزارة على التخطيط والتوزيع الأمثل للموارد البشرية، مشيرة إلى أهمية التوسع في استخدام النظام الإلكتروني وتوفير التدريب المستمر للكوادر الفنية والإدارية لضمان استدامة التحديث والدقة في إدخال البيانات.

وبيّنت الدكتورة هدير سويدان، مدير الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الصحة والسكان، أن الورشة ركزت على آليات متابعة قواعد بيانات الموارد البشرية، وأبرزت أهمية التنسيق مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لضمان تكامل وتحديث البيانات، وأضافت أن الإدارة تعمل على تعزيز قدرات فرق العمل من خلال التدريب المستمر، والزيارات الميدانية، وتقديم الدعم الفني، بهدف ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتفعيل النظام الإلكتروني كأداة أساسية لإدارة الموارد البشرية بكفاءة وفعالية في المديريات والمؤسسات التابعة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالمنعم جمعة، مدير الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن مسؤولي الموارد البشرية بالمديريات والمؤسسات التابعة يمثلون حلقة الوصل الأساسية في توثيق ومتابعة بيانات العاملين، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية تتيح تتبع التنقلات والإعارات والندب والترقيات بدقة وفي التوقيت المناسب، مؤكدًا أهمية التحديث المستمر للبيانات والتنسيق مع فرق الدعم الفني والإدارات المركزية لضمان تكامل السجلات وتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام الإلكتروني في دعم اتخاذ القرار.

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ادارة الموارد البشرية أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الصحة والسكان

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