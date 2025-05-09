هل يمكن تسلم كارت الفيزا المجدد من أي فرع في بنك فيصل؟

يتساءل عملاء بنك فيصل عن إمكانية تسلم كارت الفيزا بعد تجديده من أي فرع.

وأوضح مسؤولو بنك فيصل الإسلامي أنه يتم تجديد الكارت تلقائيًّا ويتم تسلمه من الفرع المفتوح فيه الحساب خلال آخر أسبوع في صلاحية الكارت (5 سنوات).

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك فيصل حول حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية للبنك فيصل كاش.

محفظة فيصل كاش

وأوضح مسؤولو بنك فيصل الإسلامي، حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش"، حيث قال البنك إنه تم مؤخرًا تعديل حدود المحفظة لتصبح كالتالي:

- حد التعامل اليومي: 60 ألف جم.

- حد التعامل الشهري: 200 ألف جم.

- رصيد المحفظة لا يتعدى 60 ألف جم.

خدمات بنك فيصل لذوي الهمم

واعتمد بنك فيصل عددًا من الخدمات الخاصة لعملائه من ذوي الهمم.

وشملت قائمة الخدمات التي تم تخصيصها من مسؤولي بنك فيصل لذوي الاحتياجات ما يلي:

تخصيص 18 فرعا مجهزا بشكل كامل لاستقبال ذوي الهمم.

إتاحة خدمة الصراف الآلي المتكلم على حوالي 60 ماكينة من شبكة الصراف الآلي.

وجاءت هذه الخطوة من البنك بهدف دعم استقلالية وخصوصية عملائنا ممن يواجهون تحديات بصرية، حيث تساعدهم أجهزة الصراف الآلي الناطقة على إدارة حساباتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة ويسر، مثل السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد، ويمكنهم استخدام هذه الخاصية ببساطة عن طريق لوحة المفاتيح المصممة بطريقة برايل.

كما تم عمل ممر مخصص لذوي الهمم لسهولة الوصول إلى الماكينة والتعامل معها.

وقام البنك بإضافة خدمة جديدة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل»، بحيث يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم.

قرض أصحاب المشروعات من بنك فيصل

كما يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري قرضًا جديدًا يحمل اسم «طاقة إنتاجية» لعملائه من أصحاب المشروعات.

ويتميز القرض بتمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بعائد 11% في إطار مبادرة الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية.

وتشمل قائمة خصائص القرض ما يلي:

تمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.

-التمويل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

-المنتج مخصص للشركات المتوسطة والكبرى ذات حجم أعمال سنوي 50 مليون جم فأكثر وأيضًا الشركات الصغيرة التابعة لهم.

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