كيف تسترجع أموالا تم تحويلها بالخطأ على المحفظة الإلكترونية؟

حددت آليات العمل في القطاع المصرفي عدة خطوات لإعادة الأموال التي يتم تحويلها بشكل خاطئ على المحافظ الإلكترونية للعملاء عبر تطبيق إنستاباي.

تحويل المبلغ بالخطأ على محفظة إلكترونية

وفي حالة تحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية من خلال انستاباي بالخطأ يجب مراجعة شركة الاتصال الصادر عنها المحفظة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية مسجلة بالرقم المحمول المحول إليه المبلغ سوف يتم رد المبلغ إلى حسابك خلال عدة أيام.

وفي حالة أن الرقم المحمول إليه المبلغ المالي مسجل عليه محفظة إلكترونية فيجب التواصل معه لاسترداد الأموال، وإذا رفض إعادتها يجب اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق إبلاغ في مباحث الانترنت وتقديم الأدلة التي تثبت التحويل كما ذكرنا أعلاه.

محفظة البنك التجارى الدولى

ومن جانب آخر، يبحث الكثيرون عن طريقة تفعيل المحفظة الخاصة بهم في البنك التجاري الدولي CIB.

وردًّا على تساؤل كيف يمكنني التسجيل للحصول على الخدمة؟ أوضح البنك التجاري الدولي أنه كالتالي:



لعملاء وغير عملاء البنك التجاري الدولي - مصر:

زيارة أقرب فرع من فروع البنك التجاري الدولي - مصر أو أي وكيل معتمد لدى البنك مثل فوري بلس وامان

ملء استمارة التسجيل

سيقوم الموظف بتسجيل بيانات العميل على النظام

سوف يتلقى العميل رسالة قصيرة على الفور تحتوي على رابط تحميل التطبيق وكود التفعيل

القيام بتحميل التطبيق من متجر Apple أو Google Play او Huawei AppGallery

إدخال رقم المحمول المسجّل وقراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الموافقة عليها، ثم إدخال كود التفعيل الذي تلقاه العميل في رسالة قصيرة، والضغط على "موافق".



إنشاء الرقم السري للمحفظة (مكوّن من ستة أرقام) علمًا بضرورة الابتعاد عن الأرقام المتتالية أو المتكررة عند إنشائه يتم بعدها تم تفعيل المحفظة الذكية الخاصة بالعميل.

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