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رياضة

كرة السلة، محاولات طبية مكثفة لتجهيز نجم الاتحاد لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

كرة السلة
كرة السلة

كرة السلة، يجري الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، محاولات مكثفة لتجهيز نجم الفريق أنس أسامة، قبل مباراة زعيم الثغر أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

ويعاني أنس أسامة من إصابة قوية عبارة عن التواء في الكاحل، منعته من المشاركة أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًّا أحمد عمر، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/ 2025.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتسبقها مواجهة قوية بين الزمالك وسبورتنج على المركز الثالث.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الـ9:30 مساء، بحضور عدد قليل من الجماهير.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الكأس، بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

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