الأجهزة الأمنية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى سلطان وخلف بقرية هوارة عدلان بمركز الفيوم، وتم عقد جلسة صلح بين الطرفين وتقديم الكفن والتعاهد على المحبة ونبذ الخلافات.

أصل المشكلة

كانت خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين إثر مشاجرة بقرية هوارة عدلان بمركز الفيوم، راح ضحيتها أحد أبناء عائلة سلطان، وتمكنت مجهودات الأجهزة الأمنية والشعبية وعدد من النواب وكبار العائلات فى إقناع العائلتين بالصلح بينها، ونبذ الخلافات وتم الاتفاق على عقد جلسة صلح بالقرية اليوم.

قيادات أمنية وشعبية ومحكمون أنهوا الخلاف

شهد مراسم الصلح اللواء عبد الله فليفل مساعد مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربى مدير مباحث المديرية واللواء أحمد محسن، مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمود سعد رئيس فرع الأمن العام بالفيوم، والعميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم، والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم، والمقدم أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والرائد شادى رضا نائب مأمور مركز شرطة الفيوم، ورجال الشرطة بمركز شرطة الفيوم، ورجال مباحث مديرية أمن الفيوم، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القريه والقري المجاورة.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام «الكفن»، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا

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