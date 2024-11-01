الجمعة 01 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، لصناعة تورتة مميزة واقتصادية فى المنزل

الكيكة الاسفنجية
الكيكة الاسفنجية

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، الكيكة الاسفنجية من أنواع الكيك الشهيرة واللذيذة التى تستخدم لعمل الجاتوه والتورتة لأعياد الميلاد والمناسبات.

وطريقة عمل الكيكة الاسفنجية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار مرتفعة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.

 

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية:-

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب دقيق

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية:-

  • سخنى الفرن على 180 درجة مئوية.
  • قومى بدهن قالب الكيك بالزبدة ورشه بقليل من الدقيق.
  • في وعاء كبير، اخفقى البيض مع السكر والفانيليا بإستخدام الخفاق الكهربائي حتى يصبح المزيج خفيف وكريمي.
  • أضيفي الماء الدافئ إلى المزيج واخلطي جيدا.
  • في وعاء آخر، امزجى الدقيق، البيكنج بودر، ورشة الملح.
  • ثم أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى مزيج البيض مع التحريك بلطف بإستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة مطاطية حتى يتجانس الخليط.
  • اسكبى الخليط في القالب المحضر.
  • ضع القالب في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيكة.
  • بعد الخبز، اتركى الكيكة لتبرد في القالب لبضع دقائق، ثم انقليها إلى رف سلكي لتبرد تماما.
  • يمكنك تقديم الكيكة الإسفنجية كما هي أو تزيينها بالكريمة، الفواكه، أو الشوكولاتة حسب الرغبة.
الكيكة الاسفنجية 
الكيكة الاسفنجية 

ولعمل الكيكة العادية 

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 أكواب دقيق فاخر بدرجة حرارة

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة

كوب سمن على زيت ذرة بدرجة حرارة الغرفة

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.
  • ثم نضيف له اللبن الحليب والسمن والزيت ونستمر فى خفق المكونات.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الضرب حتى نحصل على قوام متجانس ونتأكد من أن السكر اختفى تماما.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق والبيكينج بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض واللبن تدريجيا مع التقليب الجيد، حتى يختفى الدقيق تماما ونحصل على عجين كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.
  • ثم نحضر صينية فرن متوسطة وندهنها زبد ونعفرها بالدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك فى صينية الفرن.
  • وندخلها الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.
  • مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه الفترة.
  • بعدها نخرج الكيك من الفرن ويجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى تكون الكيك ناجحة وهشة.
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