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صحة ومرأة

فوائد زيت عباد الشمس، يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة ويحسن الذاكرة

زيت عباد الشمس، فيتو
زيت عباد الشمس، فيتو

فوائد زيت عباد الشمس، زيت عباد الشمس من أشهر الزيوت في مصر حيث يستخدم عادة في الطهي وهو يعتبر من الزيوت الصحية.

وفوائد زيت عباد الشمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن زيت عباد الشمس من الزيوت النباتية الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في الطهي والعناية بالبشرة والشعر، ويستخرج هذا الزيت من بذور نبات عباد الشمس، ويتميز بلونه الذهبي الفاتح ونكهته الخفيفة، إضافة إلى غناه بالدهون الصحية والفيتامينات.

فوائد زيت عباد الشمس للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد زيت عباد الشمس:

  • يحتوي زيت عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وخاصة الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة، مثل حمض اللينوليك، هذه الدهون تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • مصدر غنى بفيتامين E وهو من مضادات الأكسدة القوية، ويساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما يساهم في تقوية الجهاز المناعي والحفاظ على صحة الجلد والعينين.
  • تحتوي بعض أنواع زيت عباد الشمس على أحماض دهنية أوميجا 6، والتي تلعب دور في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصة إذا استهلكت بتوازن مع أحماض أوميجا 3.
  • زيت عباد الشمس سهل الهضم، ولا يسبب تهيج في المعدة، مما يجعله خيار جيد للطهي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
  • بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية، يساعد زيت عباد الشمس في تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي تعد سبب شائع للعديد من الأمراض المزمنة.
فوائد زيت عباد الشمس 
فوائد زيت عباد الشمس 

فوائد زيت عباد الشمس الجمالية

وتابع، أنه من فوائد زيت عباد الشمس الجمالية:

  • يُستخدم زيت عباد الشمس في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة لأنه يساعد على ترطيب البشرة بعمق، دون أن يسبب انسداد للمسام، كما يساعد في الحفاظ على الحاجز الطبيعي للجلد.
  • يساهم فيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في زيت عباد الشمس في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويعزز من مرونة البشرة.
  • يمتلك زيت عباد الشمس خصائص مهدئة ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيد في تهدئة التهابات الجلد، مثل الإكزيما والطفح الجلدي.
  • زيت عباد الشمس غني بالأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتحسن من قوة الشعر ولمعانه، كما يساعد على تقليل تساقط الشعر وتقصفه، ويمكن استخدامه كحمام زيت أسبوعي.

طرق استخدام زيت عباد الشمس

واوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن استخدام زيت عباد الشمس، بطرق مختلفة، منها:-

  • في الطهي، يمكن استخدامه في القلي، التحمير، أو كزيت للسلطة.
  • للعناية بالبشرة، يوضع مباشرة على الجلد أو يخلط مع زيوت أخرى مثل زيت اللافندر أو زيت جوز الهند.
  • لعلاج الشعر، يستخدم كحمام زيت يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الغسل.

نصائح عند استخدام زيت عباد الشمس

وأضاف السيد، أنه يفضل اختيار الزيت البكر الممتاز لأنه يحتفظ بمكوناته الغذائية، ولا ينصح بتسخين زيت عباد الشمس إلى درجات حرارة عالية بشكل متكرر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحلل مكوناته المفيدة وتحولها إلى مركبات ضارة، كما أن الاعتدال في استهلاكه مهم، لأن الإفراط في تناول الزيوت بشكل عام قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل صحية أخرى.

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