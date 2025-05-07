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رياضة

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات في أمم افريقيا للشباب أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم أفريقيا للشباب.

 

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف. 

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

 

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