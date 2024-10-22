الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

طلاق جوري بكر للمرة الثانية ودخول شيرين"جينيس"،أحداث فنية تصدرت التريند بآخر24 ساعة

جوري بكر،فيتو
جوري بكر،فيتو

اشتعلت المنصات الرقمية بالعديد من الأحداث والأخبار الفنية التي استطاعت خلال ساعات قليلة من تصدر تريندات السوشيال ميديا المختلفة ومؤشرات بحث جوجل..

نستعر أبرز تلك الأحداث كالتالي:

طلاق جوري بكر للمرة الثانية

 

لم يمر خبر انفصال الفنانة والاعلامية جوري بكر مرور الكرام، بل توقف عنه عدد من جمهورها ومتابعيها ومستخدمي السوشيال ميديا، حيث توقف الكثيرون حول حديثها عن طليقها الذي انفصل عنها  للمرة الثانية خلال أقل من سنة من عودتهما عقب الانفصال الأول.

 قالت جوري بكر: “تم انفصالي بليلة عيد ميلادي، كان عندي مشاكل مع جوزي ومكناش عارفين نحلها، أنا اتطلقت رسمي من 3 شهور، للمرة الثانية والاخيرة خلاص بقى، ربنا مابيديش كل حاجة، وإحنا الاتنين نصيبنا اتقطع على قد كدة”.

شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة جينيس

حققت النجمة شيرين عبد الوهاب إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى سجلها الفني، حيث تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

وتمكنت شيرين عبد الوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت أطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة، حيث استطاعت أغانيها مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسَّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

محمد رجب يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "كوكتيل"

كما تصدر خبر عودة محمد رجب للبطولة السينمائية مؤشرات البحث عقب غيابه عن السينما منذ عام 2018، حيث ظهر  محمد رجب  رفقة المنتج الفني أحمد السبكي أثناء تعاقده على فيلم جديد  ويأتي بتوقيع المخرج كريم السبكي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم كوكتيل.. إنتاج أحمد السبكي وتأليف  محمد سمير مبروك.

وفاة المغني ليام باين بالكوكايين الوردي

كذلك تصدر سبب وفاة المغني الشاب ليام باين مؤشرات البحث عربيا وعالميا وتريندات جوجل.. وذلك عقب  تقرير حديث كشف عن أن ليام باين، نجم فرقة "ون دايركشن"، كان تحت تأثير عدة مخدرات وقت وفاته في 16 أكتوبر عن عمر 31 عامًا، بما في ذلك "الكوكايين الوردي"، وفقًا لتشريح جزئي للجثة. وأوضح تشريح جزئي للجثة أن مغني فرقة "One Direction" السابق، كان لديه مواد متعددة في جسده عندما سقط من شرفة الطابق الثالث في غرفته بالفندق في بوينس آيرس بالأرجنتين.

ووفقًا لمصادر أكدت لـ ABC News، تم العثور على "الكوكايين الوردي"، وهو مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين وMDMA، في نظامه عندما سقط من شرفة غرفته.

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