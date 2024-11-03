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ثقافة وفنون

جورى بكر "شيطانة" تظهر لحمادة هلال في الحلقة الأولى من مسلسل المداح 5

جوري بكر، فيتو
جوري بكر، فيتو

تعاقدت الفنانة جورى بكر منذ أيام قليلة على المشاركة في بطولة مسلسل المداح الجزء الخامس، والذى من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وتلعب جورى بكر شخصية "شيطانة" تظهر لـحمادة هلال في أولى حلقات العمل، والتى تجعله يبحث عن الشخصية التي تقارنها طوال أحداث العمل، وخلال الأحداث يقابل "صابر" حمادة هلال العديد من الشخصيات من عالم الجان خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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