جوري بكر تغلق تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب

كشفت الفنانة جوري بكر، سبب غلقها للتعليقات على كل المنشورات الخاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جوري بكر، خلال لقائها ببرنامج "عيش صباحك" المذاع على الراديو 9090، إن غلقها للتعليقات؛ جاء بسبب تلقيها ألفاظًا بذيئة وغير لائقة.

وتابعت جوري بكر: “التعليقات فيها قلة أدب وغير محترمة، أجد الناس يتدخلون في أمور يمكنني تقبلها، لكن بعض الردود تصل إلى السب والقذف أو الشتائم للأهل وألفاظ جارحة، وهذه الأمور تزعجني، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع السيطرة على الكم الهائل من التعليقات، لأن هناك بعض الجهلة يدخلون بقصد الشتم”.

وأضافت: “في البداية كنت بتضايق، لكن قلت إن الأمر لو استمر هكذا؛ سأحمل نفسي طاقة سلبية، والآن أصبحت أتجاهل، أنا الآن مغلقة للتعليقات”.

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