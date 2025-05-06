أخبار مصر اليوم، وزير التعليم يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، زيادة ضخ الزيوت بالأسواق، حقيقة زيادة مصروفات المدينة الجامعية بالقاهرة، والأرصاد تعلن درجات الحرارة

أخبار مصر، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وزير التموين يوجه بضخ كميات كبيرة من الزيوت بالأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية ضخ كميات كبيرة من الزيوت المطروحة في السوق لضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التزام الوزارة بالتنسيق المستمر مع الشركات الوطنية لتأمين السلع الأساسية وضمان جودتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة، لبحث سبل تعزيز الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سوق الزيوت المحلي.

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الفني والتشغيلي للشركة، حيث وجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، مع التوسع في أنشطة الشركة لمواكبة احتياجات السوق وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وشدد الدكتور فاروق على أهمية تعزيز المخزون الإستراتيجي من الزيوت، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يرتبط بكفاءة الشركات التابعة واستجابتها للمتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، أكد رئيس شركة الزيوت المستخلصة التزامه بدعم جهود الوزارة في توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية، مع استعداد الشركة للتوسع الإنتاجي لتلبية الطلب المحلي.

اقتصادية قناة السويس تكشف تفاصيل عقد تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" مع مواني أبو ظبي

أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، بيانًا رسميًّا للرد على المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة أن الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، وإن الهيئتين منفصلتين تمامًا من حيث التبعية والاختصاص.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، ويغطي مساحة 20 مليون متر مربع من إجمالي 64 مليون متر مربع هي مساحة المنطقة الصناعية، مشددة على أن هذا المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد كما تم الترويج له بشكل خاطئ.

وبحسب بيان الهيئة: فإن الاتفاق الموقع هو عقد "حق انتفاع"، وهو الإطار القانوني المُتبع طبقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو الإطار نفسه الذي تُبرم به التعاقدات مع باقي المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين داخل نطاق المنطقة.

ويشمل التعاقد مع مجموعة موانئ أبوظبي قيامها بتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، من خلال تنفيذ البنية التحتية الداخلية وتشغيل مرافق خدمية متنوعة مثل: الكهرباء، الصرف الصحي، الإسكان، التدريب، والمراكز الصحية والتعليمية، بهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل يُسهم في تنمية سيناء.

وأكد الهيئة أنه يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025، ويستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة تشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، تنمية الموارد الضريبية والجمركية، وزيادة الصادرات وتجارة الترانزيت.

ودعت اقتصادية قناة السويس إلى تحري الدقة في تناول أي معلومات تخص مشروعاتها أو الاتفاقيات التابعة لها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التوضيحات الرسمية، من خلال الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزير التعليم يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/ 2026

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، واستعراض بعض ملامح خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها مؤخرًا.

اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم العملية التعليمية والمشاركة في صنع القرار ووضع الخطط والبرامج التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشددًا على أن واقع التعليم يقاس بما يحدث داخل الفصل الدراسي، ومشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نسب حضور مرتفعة حتى هذا الوقت من العام الدراسي تتراوح بين 80% إلى 90%، فضلًا عن أن كثافة الفصول لا تتعدى 50 طالبًا في الفصل الواحد، كما وضعت الوزارة خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.

كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

بعد شائعة البنزين المغشوش.. البترول تفحص 346 عينة عشوائية من محطات الوقود

استمرارًا للمتابعة وإطلاع السادة المواطنين على نتائج ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين الموافق 5 مايو 2025 حول ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، كما تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا عبر الخط الساخن (16528) للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافي لحدوث المشكلة، وجاري فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة به

وفي هذا الإطار، تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ أربعة إجراءات رئيسية تتمثل في مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.

وفي هذا الصدد فقد تم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية. كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

واستكمالًا للرقابة على سلسلة التوريد بالكامل، تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية. كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا وذلك لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع عدد 230 عينة إضافية، يجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول، وقد أثبتت نتائج ما تم تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقي العينات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها. وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع في إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

حقيقة زيادة رسوم ومصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب: إن الجامعة لم تقرر زيادة مصروفات ورسوم المدينة الجامعية.

وأكد رجب، أن الرسوم المتداولة تخص المدينة الجامعية بمدينة الشيخ زايد، وهو السكن المتميز الخاص بجامعة القاهرة الأهلية.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المدينة مصممة للطلاب الوافدين وهي لم يتم تسكينها بعد، ولم تكن ضمن المدن الجامعية لجامعة القاهرة الحكومية.

ولفت إلى أن المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هي ط، المدينة الجامعية للبنين بمنطقة بين السرايات، والمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، والمدينة الجامعية لرعاية الطالبات ببولاق، والمدينة الجامعية لطلبة كلية التمريض.

وأكد رجب أن رسوم الإقامة في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة الحكومية هي 250 جنيه فقط، ورسوم التغذية هي 300 جنيه فقط شاملة ثلاث وجبات يوميا علي الرغم من التكلفة الفعلية التي تقدر بآلاف الجنيهات.

كانت مجموعة من جروبات طلاب جامعة القاهرة قد تناولت أنباء تفيد بزيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

وذكر الطلاب أن رسوم المدينة الجامعية الجديدة تصل إلى 4 آلاف جنيه، بدون رسوم التغذية، مما أثار حالة من الغضب بين الطلاب

التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، مشددًا على أن واقع التعليم يقاس بما يحدث داخل الفصل الدراسي، وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نسب حضور مرتفعة حتى هذا الوقت من العام الدراسي تتراوح بين 80% إلى 90%

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن امتحانات الدبلومات الفنية فيبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وتابع الوزير إن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني، بعد حذف الإجازات الرسمية وأيام الجمع والسبت، مؤكدًا تخصيص الأسبوع الأخير في كل فصل للمراجعة.

جاء ذلك خلال ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 واستعراض بعض ملامح خطة الوزارة والسياسات والإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها مؤخرًا

شبورة مائية، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس حارعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

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