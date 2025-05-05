أخبار مصر اليوم.. رد التموين والبترول على أزمة البنزين المغشوش.. وعقوبات للمخالفين في موسم الحج

أخبار مصر، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تفاصيل افتتاح السيسي بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 الإثنين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم العسكرية للفروسية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٨ مايو ٢٠٢٥.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم افتتاح البطولة بدأت بصورة تذكارية جمعت الرئيس والمنتخبات المشاركة، أعقبها انطلاق الفقرات الاحتفالية، التي تضمنت عرضًا بتقنية الهولوجرام عن الفروسية، وفيلمًا تسجيليًا بعنوان "نظير صهيل من قلب التاريخ"، إضافةً إلى عرض مسرحي تخلله استعراض لطائرات الدرونز، ثم فقرة غنائية.

كما تابع الرئيس دخول الفرق المشاركة، واستمع إلى كلمات مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ورئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية، حيث تم إعلان نادي كيان سيتي للفروسية كمركز تدريب دولي، كما قام رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية بمنح الرئيس العضوية الفخرية وتسليم الرئيس وسام الاستحقاق، وهو أعلى وشاح يُمنح لرؤساء الدول.

أول رد من "التموين" على انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود

صرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

كما أكد الوزير أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.

تخفيض أسعار 3 سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار 3 سلع غذائية رئيسية تشمل السكر، الدواجن، والبيض، وذلك في جميع منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية.

وجاءت أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها داخل المجمعات الاستهلاكية.

السكر: انخفض سعر الكيلو ليُباع بسعر 30 جنيهًا فقط بدلا من سعر 35 جنيهًا.

الدواجن: سجل الكيلو سعرًا جديدًا يصل إلى 125 جنيهًا بدلا من 135 جنيها، بانخفاض واضح عن السوق الخارجي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

البيض: بلغ سعر طبق البيض الأحمر 125 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 140 و150 جنيهًا في بعض الأسواق.

وأكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التحرك يأتي في سياق تدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق المحلي، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تدفق السلع بكميات كافية ومنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

أول تحرك من وزارة البترول لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

البنزين المغشوش، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن كافة المنتجات البترولية المتداولة في الأسواق المحلية، بما في ذلك البنزين، تخضع لرقابة دورية وفحوصات دقيقة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الوزارة أنها تابعت ما أُثير مؤخرًا على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين، وقامت بسحب عينات من البنزين من مختلف المحافظات، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو من المحطات مباشرة.. وتم تحليل هذه العينات من خلال جهات محايدة معتمدة دوليًا، وجاءت النتائج حتى الآن مؤكدة لمطابقة جميع العينات للمواصفات المعتمدة.

كما تم التواصل مع شركات التسويق الكبرى، من بينها "مصر للبترول" و"التعاون للبترول" وعدد من الشركات الخاصة، وقد أفادت جميعها بعدم تلقي أية شكاوى من المواطنين بخصوص جودة البنزين خلال شهر أبريل وحتى تاريخه، مشيرة إلى استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية.

تصل لـ100ألف ريال، السياحة والآثار تعلن عقوبات رادعة للمخالفين في موسم الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين في أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي لأداء هذه المناسك.

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه لشركات السياحة أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار بشأن التعميم الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التي تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

وتضمن الخطاب معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي لكل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون تصريح.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم معاقبة كل من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو يحاول القيام بالدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم توقيع غرامة مالية 100 ألف ريال سعودي لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص حاول أداء فريضة الحج دون تصريح أو الدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم بكافة أنواعها، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة والبقاء فيها.

وأوضح الخطاب أنه سيتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

شبورة مائية على هذه الطرق، والأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية غدا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، والتى تبدأ تدريجيا من يوم الثلاثاء غدا على أغلب الأنحاء لتتجاوز الثلاثينيات بالقاهرة الكبرى، وتقترب من الأربعينيات في الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارعلى الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:19

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢١ مايو إلى ٤ يونيو ٢٠٢٥.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى كالآتى:

يوم السبت 31 مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو: مادة العلوم ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة

موعد امتحان مادة المستوى الرفيع للشهادة الاعدادية

وعن مواد المستوى الرفيع للمدارس الفرنسية الرسمية لغات فجاءت كالتالى:

يوم الثلاثاء 20 مايو: مادة الفرنساوى " لغة أجنبية أولى"

يوم الأربعاء 21 مايو : مادة اللغة الإنجليزية" لغة أجنبية ثانية"

ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية أو الإسبانية او الإيطالية أو الصينية مادة المستوى الرفيع بالمدارس المتميزة لغات والمدارس الرسمية المتميزة يوم الأربعاء 21 مايو

وزير العمل: توفير 378 ألف فرصة عمل حتى أبريل 2025

كشف محمد جبران وزير العمل أن الوزارة وفرت 378 ألف فرصة عمل خلال من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال ملتقيات التوظيف التي نظمتها.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تعلن عن الوظائف من خلال نشرات توظيف نصف شهرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التواصل مع المصانع والشركات لمعرفة احتياجاتها، وتوفير فرص العمل من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات التابعة لمديريات العمل.

وأشار وزير العمل في تصريحات خاصة أنه لعبت المشروعات القومية العملاقة دورًا كبيرًا في تخفيض نسبة البطالة خلال السنوات العشر الماضية، حيث انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 6.4%، بفضل المشروعات العملاقة والدور الذي تقوم به الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني.

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