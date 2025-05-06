الثلاثاء 06 مايو 2025
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حقيقة زيادة رسوم ومصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
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قال الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب: إن الجامعة لم تقرر زيادة مصروفات ورسوم المدينة الجامعية.

وأكد رجب، أن الرسوم المتداولة تخص المدينة الجامعية بمدينة الشيخ زايد، وهو السكن المتميز الخاص بجامعة القاهرة الأهلية.

 وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه المدينة مصممة للطلاب الوافدين وهي لم يتم تسكينها بعد، ولم تكن ضمن المدن الجامعية لجامعة القاهرة الحكومية. 

ولفت إلى أن المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هي ط، المدينة الجامعية للبنين بمنطقة بين السرايات، والمدينة الجامعية للبنات بالجيزة، والمدينة الجامعية لرعاية الطالبات ببولاق، والمدينة الجامعية لطلبة كلية التمريض.

رسوم ومصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

وأكد رجب أن رسوم الإقامة في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة الحكومية هي 250 جنيه فقط، ورسوم التغذية هي 300 جنيه فقط شاملة ثلاث وجبات يوميا علي الرغم من التكلفة الفعلية التي تقدر بآلاف الجنيهات.

كانت مجموعة من جروبات طلاب جامعة القاهرة قد تناولت أنباء تفيد بزيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة. 

وذكر الطلاب أن رسوم المدينة الجامعية الجديدة تصل إلى 4 آلاف جنيه، بدون رسوم التغذية، مما أثار حالة من الغضب بين الطلاب.

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