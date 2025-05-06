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أخبار مصر

شبورة مائية، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود  طقس حارعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  حارعلى  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21
 

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