اقتصادية قناة السويس تكشف تفاصيل عقد تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" مع موانئ أبوظبي

أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، بيانًا رسميًّا للرد على المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد" الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة أن الاتفاقية تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، وإن الهيئتين منفصلتين تمامًا من حيث التبعية والاختصاص.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، ويغطي مساحة 20 مليون متر مربع من إجمالي 64 مليون متر مربع هي مساحة المنطقة الصناعية، مشددة على أن هذا المشروع لا يتعلق بميناء شرق بورسعيد كما تم الترويج له بشكل خاطئ.

وبحسب بيان الهيئة: فإن الاتفاق الموقع هو عقد "حق انتفاع"، وهو الإطار القانوني المُتبع طبقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو الإطار نفسه الذي تُبرم به التعاقدات مع باقي المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين داخل نطاق المنطقة.

ويشمل التعاقد مع مجموعة موانئ أبوظبي قيامها بتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، من خلال تنفيذ البنية التحتية الداخلية وتشغيل مرافق خدمية متنوعة مثل: الكهرباء، الصرف الصحي، الإسكان، التدريب، والمراكز الصحية والتعليمية، بهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل يُسهم في تنمية سيناء.

وأكد الهيئة أنه يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025، ويستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة تشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، تنمية الموارد الضريبية والجمركية، وزيادة الصادرات وتجارة الترانزيت.

ودعت اقتصادية قناة السويس إلى تحري الدقة في تناول أي معلومات تخص مشروعاتها أو الاتفاقيات التابعة لها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التوضيحات الرسمية، من خلال الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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