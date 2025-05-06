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أخبار مصر

وزير التموين يوجه بضخ كميات كبيرة من الزيوت بالأسواق

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية ضخ كميات كبيرة من الزيوت المطروحة في السوق لضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى التزام الوزارة بالتنسيق المستمر مع الشركات الوطنية لتأمين السلع الأساسية وضمان جودتها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة، لبحث سبل تعزيز الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سوق الزيوت المحلي.

 

كما استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الفني والتشغيلي للشركة، حيث وجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، مع التوسع في أنشطة الشركة لمواكبة احتياجات السوق وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

 

وشدد الدكتور فاروق على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت، مشيرًا إلى أن استقرار السوق يرتبط بكفاءة الشركات التابعة واستجابتها للمتغيرات الاقتصادية.

 

من جانبه، أكد رئيس شركة الزيوت المستخلصة التزامه بدعم جهود الوزارة في توفير منتجات آمنة وذات جودة عالية، مع استعداد الشركة للتوسع الإنتاجي لتلبية الطلب المحلي.

 

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لخطة التطوير والتوسع بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

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