الخارجية الأمريكية تزعم: إعلان مهم بشأن غزة خلال الأيام المقبلة

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك إعلانا مهما بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة، وأن هناك أنباء سارة للغاية.

ترامب يكشف عن تحضيره مفاجأة ضخمة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، إنه سيدلي بتصريحات ضخمة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط منتصف شهر مايو الجاري.

ترامب يؤكد الإدلاء بتصريحات ضخمة فى الشرق الأوسط

وتابع ترامب أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فى البيت الأبيض، ستكون هناك تصريحات ضخمة سأدلى بها خلال زيارتي إلى الشرق الأوسط.

ولفت ترامب، إلى أن هناك إعلان إيجابي للغاية ربما الخميس أو الجمعة أو الإثنين.

ومن المرتقب أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، من 13 إلى 16 مايو، وسط تسريبات عن احتمالية دعوة قادة دول أخرى بالمنطقة لعقد اجتماع موسع معه في الرياض.

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