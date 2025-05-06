مدرب بيراميدز يستعين بـ الزمالك لدراسة البنك الأهلي

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي مشاهدة آخر مباريات فريق البنك الأهلى وخاصة مواجهة الزمالك أمس الاثنين.

جاء ذلك لدراسة فريق البنك الأهلي قبل مواجهته ببطولة الدوري المصري الممتاز

وتعادل فريق البنك الأهلي أمام فريق نادي الزمالك بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز



وحرص يورتشيتش علي مشاهدة اغلب مباريات فريق البنك الأهلى والتركيز علي نقاط القوة والضعف بالفريق قبل إلقاء محاضرة فيديو للاعبي بيراميدز تتضمن اهم اللقطات الخاصة من مباريات البنك الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساءً الجمعة القادم الموافق يوم 9 مايو ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وفاركو

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

اشتعل الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز علي لقب الدوري المصري الممتاز مع اقتراب انتهاء مرحلة الحسم بالبطولة المحلية.

مواعيد المباريات المتبقية للأهلي في الدوري

1-الاهلي والمصري البورسعيدي،(8 مساءً) الخميس 8 مايو، على ملعب برج العرب.

2-سيراميكا كليوباترا والأهلي ( 5 مساءً) الثلاثاء 13 مايو، على ملعب المقاولون العرب.

3-الأهلي والبنك الأهلي (8 مساءً) السبت 17 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

4-الأهلي وفاركو (يحدد لاحقًا)، الأربعاء 28 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- بيراميدز والبنك الأهلي: (8 مساءً) الجمعة 9 مايو، علي ملعب الدفاع الجوي

2- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو،

3- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت 17 مايو علي ملعب الدفاع الجوي

4- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة علي ملعب الدفاع الجوي

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل قبل الجولة الخامسة

1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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