مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه بطي صفحة فاركو والاستعداد للبنك الأهلي

طالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه بضرورة طي صفحة الهزيمة من فاركو بالدوري المصري والتركيز في اللقاءات القادمة.

وشدد مدرب بيراميدز على اعتبار جميع لقاءات الفريق السماوي القادمة لقاءات كؤوس ولا بديل عن الفوز خلالها لاسيما أن الفارق بينه وبين الأهلي صاحب الترتيب الثاني بجدول الدوري نقطة واحدة فقط ولا مجال لأي هزيمة أو تعادل بالمباريات الأربع المتبقية.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساءً الجمعة القادم الموافق يوم 9 مايو ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وفاركو

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة

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