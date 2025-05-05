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رياضة

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري بعد الهزيمة من فاركو

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة ببطولة الدوري الممتاز بعد هزيمته أمس أمام فاركو.

موعد مباراة بيراميدز القادمة 

ويلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساءً الجمعة القادم الموافق يوم 9 مايو ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وفاركو

وتلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس أمس الأحد في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري  

1- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً  

2- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً  

3- بيراميدز & بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء  

4- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

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