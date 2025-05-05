التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الزمالك بالدوري

استقر طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى على تشكيل الفريق فى مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلى المتوقع أمام الزمالك



ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالى:



حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو).

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن العودة لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل في الجولة الماضية أمام المصري، فيما يأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية، أملا في إنهاء الدوري بمركز مؤهل للبطولات الأفريقية.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا و6 تعادلات، فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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