بيراميدز يسعى لتأكيد صدارته لقمة الدوري بمواجهة فاركو

يحل فريق بيراميدز ضيفا على فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الأحد 4 مايو على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

واستمر معسكر فريق بيراميدز بمدينة الإسكندرية بعد فوزه علي حرس الحدود حتي مباراته اليوم أمام فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما علي الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

مباراة فاركو ضد بيراميدز

الدوري المصري، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

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