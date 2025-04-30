تفاصيل جولة محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي في أجا

أجرى اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة تفقدية للمركز التكنولوجي بمدينة أجا، حيث تابع عن كثب سير العمل بالمركز ومستوى تقديم الخدمات للمواطن، في إطار جولاته الميدانية اليومية.

محافظ الدقهلية في جولة باجا

ووجّه بضرورة التواجد المستمر لكافة المسؤولين لحين الانتهاء من مصالح المواطنين وعدم مغادرة الموقع إلا بعد تقديم الخدمة المطلوبة، بما يضمن الاستجابة الفورية وتحقيق احتياجاتهم المشروعة في إطار القانون، ووجه إنذارا شديد اللهجة بسرعة الإنجاز لمصالح المواطنين.

وخلال الجولة، أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى أداء العمل داخل المركز، وقرر على الفور استدعاء اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، وكذا اللجنة المختصة بملفات التصالح ومتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية، والتي تضم ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والشئون الهندسية، والمكتب الفني، والتفتيش والمتابعة، لمراجعة أسباب التباطؤ والتقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

الرد على شكاوى المواطنين وتيسير الإجراءات

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية سرعة إنجاز ملفات التصالح، والرد على شكاوى المواطنين والمتغيرات المكانية، وتيسير الإجراءات مع الالتزام التام بالدقة القانونية والتنظيم الجيد للأعمال داخل المركز.

واكد المحافظ استمرار متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، قائلًا: "هدفنا خدمة المواطن أولًا وأخيرًا، ولن نسمح بأي تقصير أو تأخير في هذا الشأن".



وفي ذات السياق اطمأن محافظ الدقهلية من مواطني القري التابعة لمركز اجا المترددين علي المركز التكنولوجي علي مستوي الخدمات المقدمة في قراهم في مقدمتها خدمة النظافة.

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