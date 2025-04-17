وكيل التعليم بالدقهلية يواصل جولاته الميدانية بإدارة أجا

أجرى اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جولة استهدفت متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة أجا التعليمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وكان فى استقبال وكيل تعليم الدقهلية عرفة رمان مدير الإدارة عبد العظيم هلال وكيل الإدارة

وخلال الجولة تفقد مدارس:

-صهرجت الثانوية المشتركة

-الناصرية للتعليم الأساسي

-محمد صفوت النجومي فترة مسائية

-صهرجت الإعدادية بنين فترة مسائية

-فيشا بنا الإعدادية المشتركة

وخلال جولته تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية

ووجه وكيل تعليم الدقهلية بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، كما أشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي ختام متابعته أثنى الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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