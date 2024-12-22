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السيطرة على حريق بشونة قطن غرب الإسكندرية

حريق شونه غرب الإسكندرية
حريق شونه غرب الإسكندرية فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية على حريق نشب بشونة قطن، بمنطقة سوق الجمعة بحي غرب، حيث أصيب شخصين باختناق ولا توجد خسائر في الأرواح. 

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد،  تلقت بلاغا بنشوب حريق في شونة أقطان بسوق الجمعة بنطاق الحي، انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية وقوه أمنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ. 

و تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، حيث دفعت بـ5 سيارات إطفاء مجهزة بالفوم للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وقررت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، وأفادت المصادر الطبية بتعرض شخصين للاختناق وتم إسعافهم  وتقديم العلاج اللازم بالمكان، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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