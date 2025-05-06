تفاصيل إنقاذ طفل حاول سائق توك توك الاعتداء عليه في الهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة مؤسفة، حيث تمكن عدد من الجيران من إنقاذ طفل من محاولة اعتداء داخل مدخل أحد العقارات، بعدما استغاث بهم أثناء تعرضه للهجوم من سائق "توك توك".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص الاعتداء على طفل بمنطقة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن المتهم سائق "توك توك"، استدرج الطفل إلى مدخل عقار، محاولًا الاعتداء عليه، إلا أن استغاثة الطفل نبهت الجيران، الذين تدخلوا بسرعة وتمكنوا من ضبط المتهم.

محاولة اعتداء على طفل بالهرم.. والجيران ينقذونه ويضبطون المتهم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

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