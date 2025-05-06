الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

توقف طريق المدارس في الفيوم بسبب تصادم أتوبيس لنقل التلاميذ وتروسيكل

اسعاف
اسعاف

تمكنت إدارة مرور الفيوم من إعادة حركة المرور على طريق الفيوم – دمو، “طريق المدارس” بعد رفع آثار حادث تصادم بين تروسيكل وأتوبيس مدارس محمل بتلاميذ إحدى المدارس الخاصة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

حادث تصادم علي طريق المدارس

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس مدارس وتروسيكل، بطريق دمو.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما أفقد كل منهما السيطرة على مركبته فتصادما، ولم ينجم عن الحادث أية إصابات، وتمت إزالة آثار التصادم.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بحالة المركبتين، وتولى التحقيق.

 

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