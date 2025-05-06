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محافظات

في ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف..

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقناطر الخيرية

زيارة سفير أذربيجان
زيارة سفير أذربيجان للقليوبية القناطر الخيرية،فيتو

 استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء،  السفير الدكتور ألخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في مدينة القناطر الخيرية، للمشاركة في مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لتمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، مؤسس دولة أذربيجان، بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاده.

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شهدت المراسم حضور وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين من سفارة أذربيجان في القاهرة، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية الأذربيجانية المقيمة في مصر. كما شارك في الاحتفالية اللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

بدأت الفعاليات بوصول السفير الأذربيجاني واستقباله بحفاوة من قبل محافظ القليوبية، أعقب ذلك مراسم وضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم الراحل حيدر علييف، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الأذربيجاني باعتباره مؤسس الدولة الحديثة وقائد نهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ القليوبية، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأذربيجاني، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الاحتفال السنوي الذي يعكس مدى التقدير الذي تكنه المحافظة للزعيم الراحل حيدر علييف وللشعب الأذربيجاني الصديق.

وأشار إلى أن إقامة تمثال للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها اسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" بالقناطر الخيرية، يأتي في إطار تعزيز هذه العلاقات الوطيدة وتجسيدًا لاتفاقيات التآخي والتعاون المشترك التي وقعتها محافظة القليوبية مع محافظة أبشرون الأذربيجانية في مختلف المجالات.

وثمن المحافظ الجهود المخلصة التي يبذلها سعادة السفير الأذربيجاني في دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، مؤكدًا على أن مصر ترحب دائمًا بالزوار والسياح من أذربيجان، متمنيًا زيادة أعدادهم في المستقبل القريب للاستمتاع بما تزخر به مصر من مقومات سياحية فريدة وتاريخ عريق.

السفير ألخان بولوخوف يزور القليوبية 

 من جانبه، أعرب سعادة السفير ألخان بولوخوف عن خالص شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به والوفد المرافق على أرض محافظة القليوبية، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية. 

وأكد أن العلاقات بين مصر وأذربيجان تشهد تطورًا ملحوظًا منذ إرساء دعائمها في عام 1994 على يد الزعيم الراحل حيدر علييف، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع مصر، وهو ما تجسد في اتفاقيات التآخي بين العديد من المحافظات في البلدين.

كما أشاد السفير الأذربيجاني بالدور المحوري الذي تلعبه مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا  حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

تضمن اللقاء احتفالية خاصة ألقى خلالها محافظ القليوبية كلمة أكد فيها على ترحيب المحافظة باستضافة هذا الوفد الرفيع المستوى من السفراء والدبلوماسيين لمشاركة دولة أذربيجان الصديقة احتفالها بالذكرى الـ 102 لمولد الزعيم حيدر علييف، الذي وصفه بأنه "مهندس نهضة أذربيجان الحديثة" بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة وحبه العميق لوطنه. 

وقدم المحافظ خالص التهاني للشعب الأذربيجاني الشقيق بهذه المناسبة العظيمة، مؤكدًا على التزام محافظة القليوبية الدائم بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، متمنيًا لأذربيجان وشعبها دوام التقدم والازدهار.

 

تبادل محافظ القليوبية وسفير أذربيجان الهدايا التذكارية

وفي ختام الاحتفالية، تبادل محافظ القليوبية وسفير أذربيجان الهدايا التذكارية التي تعبر عن عمق العلاقات الودية التي تجمع بين الجانبين. 

وقد عكست هذه الزيارة والاحتفالية الروح الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وأذربيجان، والتطلع المشترك نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

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الدكتور الخان بولوخوف ألخان بولوخوف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القناطر الخيرية المهندس ايمن عطية القليوبية مدينة القناطر الخيرية

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