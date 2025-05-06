بتخفيضات 20٪، محافظ القليوبية يفتتح منافذ بيع جهاز مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مُخفضة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة والكائنة امتداد شارع فريد ندا وكوبري وابور الثلج، يُرافقه اللواء محمد المصري نائب مدير إدارة المنافذ بجهاز مستقبل مصر، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام الدين عطوه المستشار العسكري للمحافظة، خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

تأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وإستمرارًا لجهود المحافظة لضبط أسعار السلع الأساسية والتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمعارض الغذائية.

وخلال الافتتاح أوضحَّ "محافظ القليوبية" أن الهدف الأساسي من إقامة تلك المنافذ هو توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مُخفضة تتراوح بين ١٥٪ و٢٠%، وتضُم المنافذ مختلف السلع الأساسية واللحوم البلدية واللحوم المُجمدة والدواجن الطازجة والمُجمدة والزيوت والألبان والعصائر والمُجمدات والفاكهة، والمنظفات، مُثمنًا جهود جهاز « مستقبل مصر للتنمية المُستدامة» في توفير كافة المُنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مُشيرًا إلى أهمية التعاون بين المحافظة والجهاز في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في السوق القليوبي.

وتفقد محافظ القليوبية ومرافقوه منافذ بيع السلع الغذائية واطلع على كافة أسعار السلع الإستراتيجية ومدى توافرها كالسكر والزيت والأرز والمكرونة والزيوت واللحوم الطازجة والمُجمدة، كما التقى بعددٍ من المواطنين المُترددين على تلك المنافذ الذين أشادوا بالأسعار المُخفضة عن السوق الخارجي وكذلك جودة كافة السلع.

وفي ذات السياق أشار "عطية" إلى أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة المحافظة لضمان وصول السلع الأساسية إلى كافة المواطنين بمختلف المناطق وتُساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة ومحدودة الدخل، مؤكدًا على تعميم تلك المنافذ الثابت منها والمُتحرك بجميع أنحاء المحافظة تِباعًا وتوسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين على مستوى المحافظة.

وتفقد "المحافظ" ومرافقوه نفق الزراعة بحي غرب شبرا الخيمة بعد تطويره وإنارته بالكامل من قبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة بالإضافة إلى تواجد بعض العارضين بشكل مُنسق وحضاري، مُعربًا عن تقديره لحجم الجهود المبذولة في تطوير هذا النفق وظهوره بالشكل اللائق لجموع المواطنين، مؤكدًا على أن المحافظة لن تدخر جُهدًا في توفير كافة سُبل الراحة وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

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