مصرع فتاة وإصابة أخرى في حادث تصادم مروع بشبرا الخيمة

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث تصادم مأساوي أثناء عبورهما الطريق بمنطقة شارع 15 مايو، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية .

حادث تصادم مروع بشبرا الخيمة

و كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقليوبية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم في المنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث.

و بالفحص والمعاينة، تبين وفاة فتاة في الحال، بينما أصيبت الأخرى بجروح متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، وأكدت استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابة واتخاذ اللازم.

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