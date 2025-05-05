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محافظات

محافظ القليوبية يلتقي مبيض المحارة كرمه الرئيس السيسي

محافظ القليوبية يكرم
محافظ القليوبية يكرم عامل،فيتو

التقي المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة بسيد عفيفي حسن بحيري، ابن عزبة أبو باشا التابعة لمدينة بنها والذى تم تكريمه من  الرئيس عبد الفتاح السيس بمناسبة عيد العمال تقديرًا لما بذله من جهد طوال سنوات عمره في مهنته الصعبة، "مبيض محارة"، التي امتهنها منذ طفولته لكسب لقمة العيش الحلال  حيث قدم له المحافظ فنجان عليه.

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محافظ القليوبية يلتقي العمال المكرم من السيسي 

جاء اللقاء بحضور  فوزي صابر وكيل وزارة العمل بالقليوبية وخلال اللقاء وعد  بتوفير فرصة عمل وتجهيز ابنته المقبلة على الزواج.


ومن جانبه أعرب " محافظ القليوبية " عن سعادته  ان يكون ابن من ابناء لمحافظة من المكرمين فى احتفالية عيد العمال، مؤكدا، أن عمال مصر كانوا ولا يزالون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتطوير، مشيرًا إلى أن ما تحقق من مشروعات قومية وتنموية خلال السنوات الماضية هو ثمرة جهودهم وتفانيهم في مختلف مواقع العمل.

مضيفا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، انطلاقًا من إيمانها بدورهم المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم العاملين بمختلف القطاعات وتذليل أي عقبات تواجههم،وقد اعرب المواطن عن سعادته لما وجده من حفاوة بالغه تعبر عن رحله كفاحه طوال فترة عمله

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