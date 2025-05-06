52615 ألف شهيد، أحدث إحصاء لإجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,615 ألف شهيد و118,752 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت سقوط 48 شهيدا و142 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقبل وقت سابق قال المدير العام للمستشفيات في غزة محمد زقوت: “نحن على مشارف انهيار تام للخدمات الصحية في القطاع، ولدينا 48 ساعة فقط لإنقاذ الوضع”.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف لطائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، لمواقع متفرقة فى قطاع غزة.

مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مدرسة السوارحة شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون، إثر قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا.

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