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خارج الحدود

مصر ترفض توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة، وزير الخارجية يوجه رسالة نارية إلى تل أبيب

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدرعبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية أمام أعين دول العالم.

إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لأكثر من 60 يوما

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع إيرفين إبراهيموفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود، اليوم بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عبد العاطي أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة لأكثر من 60 يوما، معرباُ عن رفض مصر توسيع الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.

مصر تطالب بوقف الانتهاك الإسرائيلي الممنهج للقانون الدولي

وأضاف: نرفض السياسات الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان، مطالبًا بوقف الانتهاك الإسرائيلي الممنهج للقانون الدولي.

وشدد وزير الخاريجة على ضرورة العودة إلى اتفاق 19 يناير ووقف إطلاق النار في غزة.

واستطرد: على إسرائيل كقوة احتلال مسؤولية قانونية لإدخال المساعدات لغزة.

ونوه إلى أنه يجرى اتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، مشددًا على رفض مصر استخدام سياسة التجويع سلاحا في قطاع غزة.

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