ضبط 5 مراكز لعلاج "الإدمان والطب النفسي" تدار بدون ترخيص في الإسماعيلية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي، وذلك خلال الحملة المشتركة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.



المراكز تدار بدون ترخيص

وأوضحت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن المراكز المضبوطة تدار جميعها بدون ترخيص لمزاولة مهنة الطب وبدون ترخيص مكاني.

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية الغير حكومية رقم 51 لسنه 1985 والمعدًّل برقم 153 لسنه 2003، ويتم حجز المرضى وعلاجهم بدون وجه حق وبدون الحصول على موافقة الصحة النفسية، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 والمعدَّل بقانون رقم 210 لسنة 2020.

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

عدم اتباع أساسيات مكافحة العدوى

كما تضمنت المخالفات عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الغير آمن من النفايات الطبية الخطرة والصلبة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدَّل بقانون رقم 202 لسنة2020، وتم التحفظ على بعض المتهمين من قبل الشرطة لعرضهم على النيابة.

ويأتي ذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان ووجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية ورئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية.

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

جانب من المصحات المغلقة،فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.



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