أم أنس فقدت زوجها وساقها وتمسكت بالأمل.. حكاية كفاح بنت الإسماعيلية لإطعام نجلها (فيديو)

مشهد فريد من نوعه تشهده شوارع محافظة الإسماعيلية، حيث خرجت إحدى سيداتها الفضليات، لتضرب مثلا رائعا وقصة بطولية جديدة من قصص حياة السيدات المصريات المعيلات.

قصة كفاح حافلة



خرجت هبة علي الشهيرة بـ"أم أنس" ابنة محافظة الإسماعيلية، منذ ما يقرب من عدة سنوات سعيا في طلب الرزق، بعد فقدها زوجها الذى توفي فجأة، ثم عانت من المرض الذى أصابها في قدمها، وهي كانت تحمل ابنها الوحيد لتفقد إحدى ساقيها على إثر هذا المرض.



هبة ام انس سيدة الإسماعيلية، فيتو

هبة ام انس سيدة الإسماعيلية، فيتو

هبة ام انس سيدة الإسماعيلية، فيتو

مواجهة تحديات الحياة رغم المرض

وأجرت " فيتو " حوارا مع أم أنس بطلة قصة الكفاح العظيم التى خرجت للعمل رغم إعاقتها الصعبة، لكي توفر تكاليف علاجها وتعليم ابنها

في البداية تقول هبة على الشهيرة بأم أنس البالغة من العمر 43 عاما إن زوجها توفي فجأة بعد إصابته بمرض فجائي، فوجدت نفسها وحيدة تواجه ذلك المصير دون عون من أحد، ثم ما لبثت أن أصيبت بتسمم حمل أدي إلى فقدها لإحدى ساقيها، ورغم ذلك لم تستسلم ولم تتراجع.

هبة ام انس سيدة الإسماعيلية، فيتو

هبة ام انس سيدة الإسماعيلية، فيتو

ضعف قيمة المعاش

وأضافت أنها قامت باستخدام جهاز تعويضي لبدء رحلة العمل، وبخاصة وأن المعاش الذى تتقاضاه لا يتجاوز 400 جنيه.

عملها بأكثر من مهنة

ولفتت سيدة الإسماعيلية أنها قامت بالعمل في العديد من المهن منها الخياطة في أحد مصانع الاستثمار، ثم عملت بتوصيل الطلبات للمنازل، وتعمل حاليا موظفة على كاشير بأحد المطاعم.

صعوبات خلال القيادة

ولفتت سيدة الإسماعيلية، إلى أنها تتعرض للعشرات من المضايقات يوميا بسبب أنها تقود دراجة مجهزة لذوي الهمم ، حيث يقوم بعض السائقين بالتضييق عليها في الطريق، مطالبة الجميع باحترام إعاقتها ووضعها الصحي.

كما ناشدت سيدة الإسماعيلية، كافة الجهات ضرورة نشر الوعي المجتمعي بشأن حقوق ذوى الهمم، وبخاصة وأن من حقهم أن يجدوا فرص عمل وسط مناخ إنساني متوازن.





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